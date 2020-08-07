Сын-алкоголик украл у собственной матери деньги

Сын украл у матери 23 тысячи рублей. Часть удалось изъять Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле женщина подозревает в краже накоплений собственного сына.

Как она сама рассказала полицейским, проживает вместе с сыном, который частенько употребляет алкоголь и не имеет постоянного места работы. В день, когда у нее пропали деньги, к ней в гости приехали знакомые, которые хотели забрать котенка.

- Потерпевшая вышла на некоторое время на улицу, а вернувшись домой, обнаружила пропажу денег в размере 23 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

После этого женщина обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Главный подозреваемый – 42-летний житель краевой столицы, сын заявительницы. Он уже дал признательные показания. Часть денег у него изъяли, а остальное он потратил на собственные нужды.