В музее Германа Титова на Алтае открыли монументально-декоративное панно «Голубая моя планета»

Панно в честь очередной годовщины полета Германа Титова в космос (фото: минкульт АК) Фото: предоставлено пресс-службой

В годовщину полета Германа Титова в космос, 6 августа, на усадьбе Алтайского мемориального музея его имени, открыли монументально-декоративное панно «Голубая моя планета».

- Уникальное изделие из ревневской яшмы изготовлено Колыванским камнерезным заводом имени И.И. Ползунова в технике флорентийской мозаики, - сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Чести открыть монумент были удостоены офицеры-выпускники этого года, прибывшие для дальнейшего прохождения службы в части Космических войск Алтайского края.

Кстати, в этом году отмечается сразу три внушительные даты: 59 лет с момента полета Германа Титова в космос, 55 лет музею и 85 лет самому Титову.

- Хорошей традицией стало, что практически к каждому юбилею музей прирастает чем-то новым, какими-то памятными знаками. И сегодня усадьбу музея украсило замечательное панно. На мой взгляд, это очень удачная работа. Я убеждена, что этот уголок усадьбы станет особым местом притяжения и поклонения людей, которые будут приезжать в музей, - отметила министр культуры края Елена Безрукова.

Кстати, сейчас в музее работает выставка «Сын Земли и Звезд». Она, разумеется, посвящена годовщине полета Титова в космос.