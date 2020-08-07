Алтайский ветеринар поборется за 1 млн евро в реалити-шоу на выживание

Кадр из фильма. Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

Ветеринар из Горного Алтая стал персонажем нового приключенческого триллера о реалити-шоу «Игра на выживание» с Игорем Верником, Алексеем Чадовым и Александрой Бортич в главных ролях. Премьера состоится 31 августа в 22:00 на телеканале ТНТ и видеоплатформе Premier.

Всего 16 участников с разных уголков России будут бороться за гигантский денежный приз — 1 миллион евро. Их собрали в глухой тайге, заключенной неприступными горами, где о цивилизации напоминают только заброшенные советские постройки. Сначала экстремальное шоу на выживание развивается по всем законам жанра: герои делятся на две команды, начинают проходить испытания и делятся на камеру своими переживаниями. Но в один момент все внезапно все меняется. Они обнаруживают, что съемочная группа куда-то пропала, в панике побросав дорогостоящее оборудование. Тогда это становится уже не шоу, а настоящим испытанием. Их мучает главный вопрос: реалити-шоу продолжается или это уже не игра?

Одной из участниц шоу и претендентом на 1 миллион евро стала ветеринар из Горно-Алтайска Наталья Иванова. Ее роль сыграла актриса Мария Кулик. Также за главный приз будут бороться помощник депутата из Калининграда, бухгалтер из Екатеринбурга, журналист из Москвы и другие.