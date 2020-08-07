Двух приятелей обвиняют в жестоком избиении случайного прохожего

Потерпевший скончался на следующий день после избиения Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле два приятеля пойдут под суд за то, что избили прохожего. Молодой человек скончался.

Инцидент произошел в начале июня. Вечером два друга 28-ми и 30 лет отправились в пивной магазин, чтобы прикупить алкоголь. После этого они направились домой.

- В это время на улице молодой человек попросил их угостить сигаретой, на что один из обвиняемых беспричинно ударил его, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Его товарищ при этом, движимый солидарностью, также начал избивать незнакомца. При этом потерпевший не оказывал сопротивления. Друзья били парня руками и ногами и чаще всего удары приходились по голове. На следующий день барнаулец скончался от закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием в мозг.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На стадии предварительного следствия обвиняемые вину признали частично. Они утверждают, что потерпевший первым начал драку, а они лишь защищались.

В настоящее время дело передано в суд.