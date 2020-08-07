Эксперты назвали версии жесткой посадки вертолета на Белухе

Осмотр места посадки вертолета

В минувший вторник, 4 августа, частный вертолет совершил жесткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай. Накануне эксперты назвали основные версии случившегося.

Напомним, ЧП с вертолетом Robinson произошло около пяти часов вечера. На борту воздушного судна находился один пилот. Сам он не пострадал, а вот техника – имеет повреждения главного винта и фюзеляжа.

- По уточненным данным, воздушное судно выполняло технический полет по подысканию посадочных площадок для доставления альпинистского оборудования. Предварительно установлено, что пилот не справился с порывами ветра, в результате чего совершил вынужденную посадку, - сообщают в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данному факту была назначена доследственная проверка по статье «Нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта». Накануне следственная группа совместно с представителями МТУ Росавиации завершила осмотр места посадки вертолета Robinson. В качестве основных рассматриваются версии ошибки пилотирования, отказ техники и неблагоприятных метеоусловий.

Проверка продолжается.