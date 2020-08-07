Движение машин по улице Попова запустят с 10 августа

Ремонт улицы Попова Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С понедельника, 10 августа, в Барнауле изменится схема движения транспорта на участке улицы Попова.

Как поясняют в мэрии, на сегодняшний день весь необходимый комплекс работ на участке улицы Попова в границах от Власихинской до Трактовой уже практически завершен. В предстоящие выходные там установят дорожные знаки, нанесут временную разметку, оборудуют пешеходные переходы. И с 6.00 10 августа движение автомобилей откроют.

- Движение на улице Попова будет организовано по трем полосам. Небольшое смещение по срокам произошло в связи с большим количеством предприятий, находящихся на данном участке, что не позволяет полностью перекрыть движение, - подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антона Шеломенцев.

Напомним, на этот год у дорожников было запланировано строительство проезжей части самой дороги, а также ремонт существующих проезжих частей. В настоящее время ведется переустройство трамвайных путей, контактной сети трамвая, питающих кабелей контактной сети и сетей наружного освещения. С северной стороны Попова ведется ремонт парковок и устройство заездных карманов для общественного транспорта и т.д.