Опубликованы сведения о доходах главного следователя Алтайского края

Руководитель СУ СК по Алтайскому краю Андрей Хвостов Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На сайте СУ следственного комитета по Алтайскому краю опубликовали сведения о доходах и имуществе руководителей ведомства и их членов семей.

Руководитель управления Андрей Хвостов задекларировал 3,6 млн рублей. У него в собственности квартира площадью 76 кв. м вместе с супругой. У жены помимо этого имеется личная жилплощадь размером 42 кв. м. На Хвостова зарегистрирован также автомобиль Opel Antara, а также в его пользовании квартира на 86,1 кв. м и гараж площадью 16,6 кв. м.

Что примечательно, его заместители более обеспеченные. Первый заместитель руководителя ведомства Александр Безукладников задекларировал 5,34 млн рублей. Это самый высокий показатель в руководстве краевого Следкома. У заместителя Александра Жеребцова доходы тоже выше, чем у начальника – 3,76 млн рублей.