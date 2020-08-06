Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 6 августа 2020 года составило 236

Скончались еще пять пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались пять человек с коронавирусом. Двое из них скончались от COVID-19, в трех случаях установлены иные причины смерти.

По данным регионального оперштаба, за весь период пандемии в крае умерли 2369 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. COVID-19 стал причиной летального исхода в 94 случаях, по иным причинам смерть наступила у 139 человек, на экспертизе в данный момент находятся еще три случая.

Всего в крае 9714 инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день проходят лечение – 1704 человека, из них в госпиталях находятся 896 пациентов, амбулаторное лечение получают 808 пациентов. В регионе 98 тяжелобольных пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 40 человек.

На сегодняшний день под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 2748 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция свыше, чем у 42 тысяч человек.