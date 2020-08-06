Бийский комбинат школьного питания из-за пандемии может закрыться навсегда

Комбинат обеспечивал едой 22 школьные столовые. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийский комбинат школьного питания «Маяк», который кормит 22 школы, находится на грани банкротства, пишет «Бийский рабочий».

По словам директора Елены Рындиной, предприятие уже закупили продукты на четвертую четверть, но после каникул школьники перешли на дистанционный режим, и кормить стало некого. Комбинат закрыли, а продукты сгнили. Убытки составили примерно 200 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники уже пятый месяц сидят без зарплаты. Из-за того, что предприятие муниципальное, ему не полагается компенсация за понесенные потери, а долги только растут.

– На сегодня – 6 миллионов рублей. Сейчас еще за июль будет начислено около 1,7 миллиона. К концу августа задолженность будет уже около 10 миллионов, – рассказывает директор.

Просьбы помощи стали у мэрии, которая полноправно владеет «Маяком», тоже безрезультатны. Городские власти посоветовали обратиться за кредитом в банк.

14 августа в администрации Бийска должны собрать комиссию и принять решение, что будет дальше с предприятием.