2020-08-04T14:50:51+03:00
Общество

Почти 60% многоквартирных домов в Барнауле готовы к зиме

Все объекты должны получить акты готовности к 1 сентября
Анна Перевощикова
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Все объекты должны получить акты готовности к 1 сентябряВсе объекты должны получить акты готовности к 1 сентябряФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле продолжается подготовка города к предстоящему отопительному сезону. Все управляющие компании должны подготовить дома к 1 сентября.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего в краевой столице 2840 многоквартирных домов с центральным отоплением, и 58% из них готовы к зиме. Соответствующие технические акты им уже выдали. Для примера, в прошлом году к этому же времени были готовы лишь 40%.

- Рабочие отремонтировали межпанельные швы, заменили инженерное оборудование, идет промывка систем инженерного внутридомового оборудования в 1600 домах. Данные работы выполняются управляющими организациями по согласованию с собственниками многоквартирных домов, - рассказал начальник производственно-технического отдела комитета ЖКХ Барнаула Роман Романов.

Однако не все получают паспорта готовности, что может повлиять на прохождение сезона. В целом, подготовка к зиме продлится до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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