В Барнауле скончался бывший ректор медуниверситета
В воскресенье, 2 августа, в Барнауле на 76-м году жизни скончался бывший ректор Алтайского государственного медицинского университета, также зацепивший период мединститута Валерий Брюханов.
- Он был олицетворением целой эпохи в жизни университета. Будучи выпускником АГМИ прошел путь от аспиранта кафедры фармакологии до ректора, и руководил вузом на протяжении 26 лет с 1988 по 2014 год, - говорят в пресс-службе о Валерии Михайловиче.
Именно под его руководством были созданы несколько новых факультетов. Брюханова называют одним из самых влиятельных и авторитетных ректоров.
- Его знания, талант, интеллект и невероятная трудоспособность вызывали настоящее восхищение среди всего медицинского сообщества и Алтайского края, и всей России, - говорят в вузе.
Брюханов мог с легкостью похвастаться разработками. Под его руководством защитили несколько десятков кандидатских и докторских диссертаций. Сам он стал автором более 500 научных работ и 15 патентов на изобретение.
Его уход можно назвать невосполнимой потерей. Коллектив АГМУ скорбит о невосполнимой утрате и выражает соболезнования родным и близким.
ИСТОЧНИК KP.RU