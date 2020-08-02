Московский «Спартак» выразил соболезнования Александру Соболеву в связи со смертью его матери
На Алтае скончалась мама воспитанника барнаульского футбола, а ныне нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.
- В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой! – говорится в сообщении на официальном сайте команды.
Отдельно слова поддержки высказал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов:
- Выражаю искренние соболезнования Саше. Для него уход мамы — это огромная потеря. Мы поддерживаем Сашу в этот трудный период, всей спартаковской семьей сопереживаем его горю. В этот непростой час слова поддержки Саше выразило футбольное сообщество — игроки, клубы, сборная России, болельщики, — сказал он.
Вместе с тем, не остался в стороне и бывший клуб Александра – самарские «Крылья Советов», откуда он, собственно, и перешел в стан красно-белых:
- Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери. Саша, держись, мы с тобой!
Отметим, Александр Соболев перешел в «Спартак» в январе этого года. Сначала на правах аренды, но позже его выкупили. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей и забил 12 голов.
ИСТОЧНИК KP.RU