Московский «Спартак» выразил соболезнования Александру Соболеву в связи со смертью его матери

2 Авг. 2020 2020-08-02T06:23:44+03:00

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На Алтае скончалась мама воспитанника барнаульского футбола, а ныне нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

- В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой! – говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Отдельно слова поддержки высказал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов:

- Выражаю искренние соболезнования Саше. Для него уход мамы — это огромная потеря. Мы поддерживаем Сашу в этот трудный период, всей спартаковской семьей сопереживаем его горю. В этот непростой час слова поддержки Саше выразило футбольное сообщество — игроки, клубы, сборная России, болельщики, — сказал он.

Вместе с тем, не остался в стороне и бывший клуб Александра – самарские «Крылья Советов», откуда он, собственно, и перешел в стан красно-белых:

- Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери. Саша, держись, мы с тобой!

Отметим, Александр Соболев перешел в «Спартак» в январе этого года. Сначала на правах аренды, но позже его выкупили. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей и забил 12 голов.

ИСТОЧНИК KP.RU