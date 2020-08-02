Глава Барнаула обратился к бывшим и действующим десантникам

2 Авг. 2020 2020-08-02T05:37:44+03:00

Он пожелал им здоровья, счастья, мирного неба и успехов в службе

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Глава Барнаула Вячеслав Франк в 90-летнюю годовщину Воздушно-десантных войск обратился к непосредственным виновникам торжества.

- Этот праздник объединяет мужественных и закаленных людей, для которых нет невыполнимых задач. В самых сложных боевых условиях вы не раз подтверждали свое право называться элитой Российской армии. За доблесть и отвагу многие наши земляки награждены боевыми орденами и медалями. Подвиги, совершенные крылатой пехотой, навечно вписаны в героическую летопись страны, - говорится в поздравлении.

Франк отметил, что десантники всегда остаются верны своему девизу «Никто, кроме нас!». В наши дни они по-прежнему надежно стоят на защите национальных интересов, а также верно хранят и приумножают лучшие боевые традиции.

- Желаю вам, уважаемые воины-десантники и ветераны Воздушно-десантных войск, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и успехов в деле служения Отечеству, - добавил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU