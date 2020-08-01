Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 августа июля 2020 года составило 9217

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:04:51+03:00

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 306 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 августа 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 августа 2020 года выросло на 108 человек и составило 9217 случаев инфицирования, в том числе 875 детей в возрасте до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб Алтайского края

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах: Барнаул – 54, Бийск и Рубцовск – по восемь, Камень-на-Оби – пять, Заринск – четыре, Михайловский и Курьинский районы – по три инфицированных, Белокуриха, Бийский, Егорьевский, Заринский и Троицкий районы – по два, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Алтайский, Волчихинский, Завьяловский, Ключевский, Косихинский, Мамонтовский, Павловский, Первомайский, Смоленский и Советский районы – по одному случаю.

Из общего числа заболевших 160 случаев – завозные, 4806 случаев – по контакту с ранее заболевшими, в 1902 случаях коронавирус выявили у больных внебольничной пневмонией, в 3132 – у заболевших ОРВИ, в 4 090 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 306 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU