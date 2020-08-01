Алтайские дома престарелых «теряют» постояльцев
В Алтайском крае снижается спрос на услуги домой-интернатов для пожилых людей. Как сообщает региональное министерство социальной защиты, уже на протяжении последних семи лет в крае нет очередей среди желающих остаться в домах престарелых.
Все больше пенсионеров остаются в своих родных семьях. Поэтому все более востребаванными становятся стационарозамещаюшие технологии.
– Они направлены на социальную поддержку пожилых людей и инвалидов, детей-инвалидов, мобилизацию их резервов справляться с возникшими трудностями, – поясняют в министерстве.
В 2020 – 2024 годах в крае планируют сделать упор на создание центров дневного пребывания и внедрение новых социальных технологий. Это учебное сопровождаемое проживание, приемная семья, тренировочная квартира и т.д.
По данным Минсоцзащиты региона, в текущем году в краевых социальных учреждениях применяется 17 стационарозамещающих технологий. Успешнее всего развиваются такие формы работы, как мобильные бригады, тренировочная квартира, приемная (патронатная) семья для пожилых людей, учебное сопровождаемое проживание детей-инвалидов и их семей.
ИСТОЧНИК KP.RU