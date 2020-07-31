Губернатор Томенко принял решение о выделении дополнительных средств на зарплату

31 Июль 2020 2020-07-31T14:45:57+03:00

Кроме того, приняли ряд решений по индексации оплаты труда с 1 октября

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае приняли дополнительные решения об индексации оплаты труда работников бюджетной сферы и о выделении дополнительных средств на заработную плату, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выделение дополнительных средств на оплату труда работникам бюджетной сферы анонсировали во время пресс-конференции Виктора Томенко в июне. 19 июля подписали распоряжение о выделении дополнительных средств муниципалитетам на сумму 625 млн рублей на оплату труда.

– Сейчас выделяется еще 577 млн рублей для работников краевых учреждений, на которых распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, – отмечают в правительстве.

Кроме того, приняли ряд решений по индексации оплаты труда с 1 октября 2020 года. Они коснутся работников бюджетной сферы, краевых государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и других категорий работников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктор Томенко: "Алтайский край готов к прием туристов"

Об этом сам глава региона заявил на пресс-конференции в "КП" (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU