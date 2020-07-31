2020-07-31T07:48:26+03:00
Экономика

Алтайские предприниматели могут поставить Чебурашек в Болгарию

Требуются игрушки как с музыкальным модулем, так и без него
САПОЖКОВА Александра
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Заявку необходимо направить в Центр Мой бизнес Алтайского краяЗаявку необходимо направить в Центр Мой бизнес Алтайского края
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Предприниматели Болгарии заинтересованы в подборе российского партнера, который обеспечит поставку известной игрушки Чебурашка на территорию страны. Контракт предусматривает два варианта исполнения изделия:

- мягкая игрушка с музыкальным модулем,

- мягкая игрушка без музыкального модуля.

Размер изделия 18-20 см, требуемые ТН ВЭД - 95030041, 9503.

Для подачи заявки на работу с контрагентом коммерческие предложения и презентацию продукции на английском и русском языках необходимо направить в Центр Мой бизнес Алтайского края. Подробнее по тел. 8-800-222-8322.

Координирует работу центр поддержки экспорта. Узнать о других запросах иностранных компаний можно: @ export_center_altai.

ИСТОЧНИК KP.RU

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