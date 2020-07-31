Алтайские предприниматели могут поставить Чебурашек в Болгарию
Предприниматели Болгарии заинтересованы в подборе российского партнера, который обеспечит поставку известной игрушки Чебурашка на территорию страны. Контракт предусматривает два варианта исполнения изделия:
- мягкая игрушка с музыкальным модулем,
- мягкая игрушка без музыкального модуля.
Размер изделия 18-20 см, требуемые ТН ВЭД - 95030041, 9503.
Для подачи заявки на работу с контрагентом коммерческие предложения и презентацию продукции на английском и русском языках необходимо направить в Центр Мой бизнес Алтайского края. Подробнее по тел. 8-800-222-8322.
Координирует работу центр поддержки экспорта. Узнать о других запросах иностранных компаний можно: @ export_center_altai.
ИСТОЧНИК KP.RU