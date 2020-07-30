В барнаульском транспорте нарушают нормы санитарной обработки

30 Июль 2020 2020-07-30T13:42:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 30 июля, специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула проверили соблюдение в общественном транспорте норм санитарной обработки и выявили нарушения.

Как сообщают в пресс-центре администрации города, в частности, специалисты профильного комитета проверили на конечной «площадь Спартака» автобусные маршруты №17, 20, 40, 73, 104, 111, 118, 123, 125. Нарушения были выявлены в автобусах маршрута №20. Перевозчику направили претензию, в которой указано, что следует усилить контроль за уборкой салонов и обработкой поверхностей в них, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции.

- Кроме того, с линейными работниками проведены разъяснительные беседы о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания при перевозке пассажиров, - отмечают в мэрии.

То же самое касается и пассажиров. Находясь в транспорте, они должны использовать средства индивидуальной защиты – маски.

ИСТОЧНИК KP.RU