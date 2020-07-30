2020-07-30T08:48:11+03:00
Экономика

Молодежный форум АТР на Алтае впервые пройдет в режиме онлайн

Он состоится с 12 по 13 сентября
САПОЖКОВА Александра
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Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» пройдет с 12 по 13 сентября 2020 годаМолодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» пройдет с 12 по 13 сентября 2020 года
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С 12 по 13 сентября 2020 года в Алтайском крае в режиме онлайн состоится Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» - это акселерационная платформа для молодых кадров региона по созданию и развитию технологий поддержки малых территорий. АТР - 2020 пройдет в Алтайском крае 12 раз, за это время в форуме приняли участие граждане 43 стран мира.

Форум направлен на создание комфортной коммуникационной и управленческой среды, объединяющей молодежные профессиональные и креативные сообщества, лидеров проектов, успешных представителей отраслей с целью разработки эффективных управленческих инструментов для развития Алтайского края и других регионов России. Включен во Всероссийскую форумную кампанию Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и является его окружным мероприятием в Сибирском федеральном округе.

Впервые в 2020 году форум пройдет в режиме онлайн.

С 12 по 13 сентября 2020 года на форуме пройдет работа по направлениям: «АТР-социальный: Лидер-Команда-Общество», «АТР-управленческий: Наука-Бизнес-Государство» и АТР-трудовой: Труд – Экономика – Развитие», в которые войдут 11 площадок.

В рамках онлайн форума пройдет Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Единственным направлением по предпринимательству станет площадка «Развитие молодёжного предпринимательства «Мой бизнес».

Площадка поможет наметить шаги для запуска своего дела и точки роста имеющегося бизнеса. Участники узнают, как настроить бизнес-процессы, диверсифицировать бизнес в современных реалиях, определить новый вектор продаж в условиях пандемии. Особое внимание будет уделено трендовым направлениям масштабирования бизнеса – франчайзингу и электронной коммерции, в том числе выходу на российские и международные маркетплейсы.

Участниками площадки «Развитие молодёжного предпринимательства «Мой бизнес» могут стать потенциальные и действующие предприниматели, в возрасте от 18 до 30 лет.

Чтобы попасть на АТР, необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/ , выбрать форум и оставить заявку.

Регистрация на форум завершится 1 сентября.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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