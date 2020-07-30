В Барнауле раньше установленного срока стали возвращать горячую воду

30 Июль 2020 2020-07-30T08:01:04+03:00

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С 29 июля в Барнауле начали возвращать горячую воду в дома горожан. Это несколько раньше обозначенного срока завершения гидравлических испытаний.

Речь идет об испытания сетей в контуре ТЭЦ-3. В частности, горячую воду вернули для 126 объектов. Из них: 87 – это многоквартирные дома, два – частных жилых дома, детский дом, пять детских садов, три школы и 28 административных зданий. Ресурсом обеспечены 17 тысяч жителей краевой столицы.

- На участках тепловых сетей, рядом с этими зданиями завершены ремонтные работы по устранению повреждений, которые влияли на подачу ресурса, - сообщают в СГК.

Ознакомиться с полным списком адресов, где уже подключили воду или где планируют это сделать в ближайшее время – можно на карте. Перечень пополняется по мере устранения повреждений и завершения работ. В том случае, если ваш дом отмечен на карте, но вода так и не появилась, следует обратиться в управляющую компанию.

Напомним, гидравлические испытания тепловых сетей в контуре ТЭЦ-3 стартовали 13 июля и должны завершиться 3 августа. На данный момент обнаружено 204 повреждения, 129 - уже устранены. Из оставшихся 75 повреждений — 37 влияют на подачу горячей воды жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU