Женщина, сбившая 6-летнего ребенка, отказывается признавать вину
44-летняя женщина-водитель, сбившая в Новоалтайске 6-летнег мальчика, отказывается признавать свою вину.
Об этом накануне сообщили в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. По информации ведомства, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». На данный момент установлено, что вечером 26 июля на одной из улиц города Новоалтайска подвыпившая женщина-водитель не справилась с управлением, съехала на обочину и сбила там шестилетнего мальчика. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
- Подозреваемая вину в содеянном не признает и отказывается от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, - подтверждают в СУСКе.
В настоящее время она помещена под домашний арест. В ближайшее время ей предъявят обвинение. Следователи продолжают сбор доказательств и проведение экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU