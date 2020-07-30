Женщина, сбившая 6-летнего ребенка, отказывается признавать вину

30 Июль 2020 2020-07-30T05:01:27+03:00

Она решила не свидетельствовать против себя

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44-летняя женщина-водитель, сбившая в Новоалтайске 6-летнег мальчика, отказывается признавать свою вину.

Об этом накануне сообщили в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. По информации ведомства, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». На данный момент установлено, что вечером 26 июля на одной из улиц города Новоалтайска подвыпившая женщина-водитель не справилась с управлением, съехала на обочину и сбила там шестилетнего мальчика. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

- Подозреваемая вину в содеянном не признает и отказывается от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, - подтверждают в СУСКе.

В настоящее время она помещена под домашний арест. В ближайшее время ей предъявят обвинение. Следователи продолжают сбор доказательств и проведение экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU