2020-07-30T04:37:07+03:00
Происшествия

Грузовик перевернул маршрутку в Барнауле

Из людей никто не пострадал
Анна СЕМИНА
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По одной из версий пользователей интернета, водитель мог не заметить запрещающий знакПо одной из версий пользователей интернета, водитель мог не заметить запрещающий знакФото: pixabay.com
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В среду вечером, 29 июля, в Барнауле произошло ДТП в результате которого грузовик опрокинул маршрутку.

Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», все произошло в районе Речного вокзала. Около шести часов вечера. Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что 54-летний водитель грузового автомобиля «Фиат» врезался в маршрутный автобус «Next», после чего последний перевернулся.

Для оказания помощи возможным пострадавшим также были направлены спасатели и медики. К счастью именно на этом отрезке пассажиров в салоне автобуса уже не было, так что никто не пострадал. По предварительной информации, водители транспортных средств также травм не получили.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Участники сообщества предположили, что водитель грузовика мог не заметить запрещающий движение знак и поэтому произошла авария. Истину установит полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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