2020-07-30T04:10:19+03:00
Общество

Участок улицы Пролетарской закроют на месяц

Это связано со строительными работами
Анна СЕМИНА
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Участок дороги перекроют с 3 августаУчасток дороги перекроют с 3 августаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Со следующего понедельника, 3 августа в Барнауле закроют для движения участок улицы Пролетарской.

Это вызвано строительством сетей водопровода. В частности предполагается, что до 31 августа будет закрыто автомобильное движение по всей ширине проезжей части на участке улицы Пролетарской от дома №231 до дома №233. Информацию об этом подтвердили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Жителей и гостей краевой столицы призывают быть внимательными и заранее выбирать возможные пути объезда.

Тем временем в Барнауле продолжаются работы по подготовке сетей к предстоящему отопительному сезону. В частности, предстоит отремонтировать объектов и сетей водоотведения (5,9 км) и водоснабжения (2,9 км). На эти цели Барнаульский водоканал направит 596,7 млн рублей. А вот Сибирская генерирующая компания направит 2,89 млрд рублей, в объекты генерации направят 1,54 млрд рублей, в тепловые сети – 1,3 млрд рублей. На эти деньги будут отремонтированы 32,1 км сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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