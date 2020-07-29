Трехлетний ребенок выпал из окна детского сада на Алтае

29 Июль 2020 2020-07-29T15:51:26+03:00

Окно было открыто настежь, а за малышом никто не смотрел

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В Республике Алтай будут судить воспитателя детского сада, где в мае этого года пострадал трехлетний ребенок. Женщина не закрыла дверь в комнате, где было открыто окно.

Ребенок был оставлен без присмотра, поэтому малыш встал на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из оконного проема второго этажа на асфальтированную дорожку.

Мальчик сильно пострадал, у него были травмы в виде закрытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов частей тела. К счастью, он выжил.

В отношении должностного лица возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU