24 детских поликлиники капитально отремонтируют в Алтайском крае

29 Июль 2020 2020-07-29T10:28:07+03:00

Более 283 илн рублей, направят на покупку мебели и медицинского оборудования. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Алтайском крае на ремонт поликлиник в этом году выделят 500 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ремонт сделают в 24 поликлиниках. На это потратят больше 210 млн рублей.

Обновление ждет больницы Баевского, Бурлинского, Быстроистокского, Ельцовского, Зонального, Крутихинского, Курьинского, Кулундинского, Кытмановского, Новичихинского, Панкрушихинского, Петропавловского, Романовского, Солонешенского, Табунского, Тогульского, Тюменцевского, Угловского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шелаболихинского районов, а также в Рубцовске и в двух поликлиниках Барнаула.

Остальные деньги, более 283 илн рублей, направят на покупку мебели и медицинского оборудования.

- Работа по ремонту и созданию комфортных условий в детских поликлиниках Алтайского края началась три года назад. За этот период в регионе преобразились 58 медорганизаций. В прошлом году благодаря началу реализации нацпроекта «Здравоохранение» были отремонтированы 17 поликлиник. Изменения касаются не только внешнего вида помещений, но и принципов работы. В поликлиниках края активно внедряют технологии бережливого производства, - отмечают в Министерстве здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU