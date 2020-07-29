На Алтае разыскивают подозреваемого в смерти человека

29 Июль 2020 2020-07-29T09:47:06+03:00

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В Алтайском крае объявлен в розыск 21-летний Роман Маслов. Он проходит подозреваемым по делу, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Судя по тому, что в розыск его объявил межмуниципальный отдел МВД России «Алейский», можно предположить, что в этом же районе было совершенно преступления. Подробности полиция не разглашает в интересах следствия.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 175 см., спортивного телосложения, глаза голубые, волосы черные, носит короткую бороду и усы.

Был одет: рубаха черного цвета, брюки черного цвета, черные мокасины.

Особые приметы: имеется шрам от удаления аппендицита, на груди слева татуировка в виде изображения крыльев.

Всем кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина просьба сообщить по телефонам: 8 (38553) 21333, или 8 (38553) 43740, 9132799808

ИСТОЧНИК KP.RU