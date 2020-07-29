2020-07-29T06:33:48+03:00
Общество

В Алтайском крае в два раза выросло количество стобалльников по ЕГЭ

Шесть из них написали экзамены на «отлично» сразу по нескольким предметам
Иван ОЛЕКСЮК
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Проведение ЕГЭ продолжится дополнительным периодом сдачи экзаменов, который пройдет с 3 по 8 августа.Проведение ЕГЭ продолжится дополнительным периодом сдачи экзаменов, который пройдет с 3 по 8 августа.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В алтайском крае завершился основной период ЕГЭ. Сейчас школьники ждут результаты по биологии, химии, обществознанию и иностранным языкам.

- По всем предметам, по которым результаты уже известны, в этом году наблюдается рост как среднего балла, так и количества стобалльников. У нас уже шесть мультибалльников – в два раза больше, чем было в прошлом году, - рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

В этом году экзамен сдавали почти 9,3 тыс. человек. Хорошие результаты в этом году у выпускников, сдававших литературу и историю, по этим предметам количество участников с высшим баллом увеличилось почти в 10 раз. Отличные знания по русскому языку – в 2,5 раза больше стобалльников.

Проведение ЕГЭ продолжится дополнительным периодом сдачи экзаменов, который пройдет с 3 по 8 августа. Этот период предусмотрен для тех, кто пропустил прохождение ЕГЭ в основной период, уважительную причину пропуска участники должны будут подтвердить документально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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