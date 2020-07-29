МЧС предупреждает: на Алтай надвигаются дожди и сильный ветер

29 Июль 2020 2020-07-29T05:11:18+03:00

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Жителей Алтайского края сотрудники МЧС предупреждают о надвигающейся непогоде. В среду и четверг в регионе ожидаются дожди и сильные ливни, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с.

Что не стать героем очередного сюжета, на машину которого упало дерево, поставьте машину в безопасное место.

- При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, - советуют спасатели.

Каждый год в Барнауле из-за непогоды происходят различные ЧП – не так давно с офисного здания на Красноармейском проспекте сорвало крышу. К счастью, в этот раз обошлось без происшествий, а двумя годами ранее в результате падения башенного крана при налетевшем ветре погиб человек.

ИСТОЧНИК KP.RU