Более 70% алтайских медорганизаций внедрили электронные больничные

28 Июль 2020 2020-07-28T14:16:32+03:00

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В Алтайском крае за 3 года более 70% медицинских организаций и 64% работодателей внедрили электронные больничные. Как сообщили в краевом отделении Фонда социального страхования, цифровой формат имеет определенные преимущества.

За первое полугодие этого года почти половина всех больничных листков в крае была оформлена в электронном виде.

- С первых дней оценили преимущества электронного формата прежде всего крупные организации. Для работников электронный листок нетрудоспособности сделал более прозрачным алгоритм расчета и выплаты пособий, - отметили в фонде.

По словам начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Екатерины Степановой, в период пандемии плюсы электронных больничных стали очевидны: минимизация контактов, повторных посещений и так далее.

В настоящее время возможность используют 162 медорганизации из 228, которые имеют соответствующую лицензию. Обработкой таких листов занимаются более чем 8140 работодателей края.

ИСТОЧНИК KP.RU