2020-07-28T14:16:32+03:00
Общество

Более 70% алтайских медорганизаций внедрили электронные больничные

Компании оценили преимущества такого формата
Анна Перевощикова
Поделиться:
Компании оценили преимущества такого форматаКомпании оценили преимущества такого форматаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае за 3 года более 70% медицинских организаций и 64% работодателей внедрили электронные больничные. Как сообщили в краевом отделении Фонда социального страхования, цифровой формат имеет определенные преимущества.

За первое полугодие этого года почти половина всех больничных листков в крае была оформлена в электронном виде.

- С первых дней оценили преимущества электронного формата прежде всего крупные организации. Для работников электронный листок нетрудоспособности сделал более прозрачным алгоритм расчета и выплаты пособий, - отметили в фонде.

По словам начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Екатерины Степановой, в период пандемии плюсы электронных больничных стали очевидны: минимизация контактов, повторных посещений и так далее.

В настоящее время возможность используют 162 медорганизации из 228, которые имеют соответствующую лицензию. Обработкой таких листов занимаются более чем 8140 работодателей края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайский губернатор прокомментировал резонансное убийство на Старом базаре
Задержанного после драки барнаульца заключили под стражу
Более 70% алтайских медорганизаций внедрили электронные больничные
В Тальменском районе к 2021 году планируют построить огромный коровник
Алтайские власти добились передачи региональной дороги в федеральную собственность
Прогноз результатов зачисления для абитуриентов АлтГТУ
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
Форум «АТР» на Алтае впервые пройдет в онлайн-формате
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 28 июля 2020 года составило 199
Более 1,8 млн избирателей насчитали в Алтайском крае
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 июля 2020 года составило 8786
Стало известно, кому сейчас на Алтае проводят тестирование на ковид бесплатно
Алтайские автолюбители могут приобрести страховку на почте
ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%
Россельхозбанк выдал жителям Алтая более 900 млн на ипотеку и снизил ставки
Финансовые аспекты разберут предприниматели на образовательном семинаре в центре Мой бизнес
В Алтайском крае мужчина устроил ДТП на угнанном с работы автомобиле
На Алтае мужчина застрелил бывшего друга из-за оскорблений
Более 64 тысяч семей с детьми-дошколятами получили ежемесячную выплату
Ни один пациент в Алтайском крае не заболел коронавирусом дважды
В Барнауле из-за ремонта теплосети временно ограничили подачу горячей воды