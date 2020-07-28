Форум «АТР» на Алтае впервые пройдет в онлайн-формате
Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» впервые в этом году пройдет в режиме онлайн. Как сообщили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития региона, всего будет организовано 11 площадок.
На форум и грантовый конкурс Росмолодежи сейчас продолжают принимать заявки. Проведение запланировано на 12 и 13 сентября этого года. Участникам будут доступны такие площадки как:
- Развитие инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций;
- Развитие медиа и информационного пространства;
- Развитие массового спорта;
- Продюсирование творческих проектов и непрофессиональных молодежных театров;
- Межнациональное взаимодействие;
- Развитие студенческого самоуправления: национальная лига студенческих клубов;
- Развитие молодежного предпринимательства;
- Формирование молодежной команды страны;
- Управление организацией - компетенции будущего;
- Развитие науки и системы образования;
- Развитие студотрядовского движения.
К участию приглашаются молодые люди от 16 до 30 лет. Зарегистрироваться можно в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU