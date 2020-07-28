2020-07-28T10:57:25+03:00
Общество

Форум «АТР» на Алтае впервые пройдет в онлайн-формате

Проведение назначили на сентябрь
Анна Перевощикова
Поделиться:
Форум «АТР» на Алтае впервые пройдет в онлайн-форматеФорум «АТР» на Алтае впервые пройдет в онлайн-форматеФото: пресс-службы правительства Алтайского края
Изменить размер текста:

Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» впервые в этом году пройдет в режиме онлайн. Как сообщили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития региона, всего будет организовано 11 площадок.

На форум и грантовый конкурс Росмолодежи сейчас продолжают принимать заявки. Проведение запланировано на 12 и 13 сентября этого года. Участникам будут доступны такие площадки как:

- Развитие инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций;

- Развитие медиа и информационного пространства;

- Развитие массового спорта;

- Продюсирование творческих проектов и непрофессиональных молодежных театров;

- Межнациональное взаимодействие;

- Развитие студенческого самоуправления: национальная лига студенческих клубов;

- Развитие молодежного предпринимательства;

- Формирование молодежной команды страны;

- Управление организацией - компетенции будущего;

- Развитие науки и системы образования;

- Развитие студотрядовского движения.

К участию приглашаются молодые люди от 16 до 30 лет. Зарегистрироваться можно в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тальменском районе к 2021 году планируют построить огромный коровник
Алтайские власти добились передачи региональной дороги в федеральную собственность
Прогноз результатов зачисления для абитуриентов АлтГТУ
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
Форум «АТР» на Алтае впервые пройдет в онлайн-формате
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 28 июля 2020 года составило 199
Более 1,8 млн избирателей насчитали в Алтайском крае
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 июля 2020 года составило 8786
Стало известно, кому сейчас на Алтае проводят тестирование на ковид бесплатно
Алтайские автолюбители могут приобрести страховку на почте
ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%
Россельхозбанк выдал жителям Алтая более 900 млн на ипотеку и снизил ставки
Финансовые аспекты разберут предприниматели на образовательном семинаре в центре Мой бизнес
В Алтайском крае мужчина устроил ДТП на угнанном с работы автомобиле
На Алтае мужчина застрелил бывшего друга из-за оскорблений
Более 64 тысяч семей с детьми-дошколятами получили ежемесячную выплату
Ни один пациент в Алтайском крае не заболел коронавирусом дважды
В Барнауле из-за ремонта теплосети временно ограничили подачу горячей воды