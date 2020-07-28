Форум «АТР» на Алтае впервые пройдет в онлайн-формате

28 Июль 2020 2020-07-28T10:57:25+03:00

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Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» впервые в этом году пройдет в режиме онлайн. Как сообщили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития региона, всего будет организовано 11 площадок.

На форум и грантовый конкурс Росмолодежи сейчас продолжают принимать заявки. Проведение запланировано на 12 и 13 сентября этого года. Участникам будут доступны такие площадки как:

- Развитие инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций;

- Развитие медиа и информационного пространства;

- Развитие массового спорта;

- Продюсирование творческих проектов и непрофессиональных молодежных театров;

- Межнациональное взаимодействие;

- Развитие студенческого самоуправления: национальная лига студенческих клубов;

- Развитие молодежного предпринимательства;

- Формирование молодежной команды страны;

- Управление организацией - компетенции будущего;

- Развитие науки и системы образования;

- Развитие студотрядовского движения.

К участию приглашаются молодые люди от 16 до 30 лет. Зарегистрироваться можно в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU