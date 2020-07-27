Ни один пациент в Алтайском крае не заболел коронавирусом дважды

27 Июль 2020 2020-07-27T14:22:44+03:00

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В Алтайском крае не было зафиксировано повторных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал во время онлайн-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

В целом, в регионе постепенно снижается заболеваемость коронавирусом, но пока говорить о снятии ограничений и переходе на следующий этап рано. Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Алтайском крае достигло 8665 человек, в том числе заражены 810 детей до 17 лет. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 374. В течение последних полутора недель на территории региона отмечается ежедневное снижение уровня числа заболевших COVID-19.

Темпы ежедневного прироста снизились и составляют 1,6 - 1,7. Ранее этот показатель держался на отметке 2,4. Коэффициент распространение по данным на 27 июля составляет 0,77.

ИСТОЧНИК KP.RU