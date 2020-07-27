В Барнауле выбрали подрядчика, который благоустроит парк «Изумрудный»

27 Июль 2020 2020-07-27T12:38:17+03:00

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В Барнауле определили подрядчика по благоустройству общественных территорий. По результатам аукциона, который состоялся 23 июля, победителем признано ООО «СК «Город», сообщает пресс-служба мэрии. Качество работ проконтролирует ООО «Каскадстрой».

Благоустраивать будут парк «Изумрудный» и зеленую зону на пересечении ул. С. Ускова и ул. Взлетной. В «Изумрудном» планируют сделать пешеходную дорожку, монтаж наружного освещения и установку бортового камня. В будущем парк ждет масштабная реконструкция. Там установят тренажеры, трибуны для зрителей, сделают летний амфитеатр.

На пересечении улиц Взлетной и Ускова выложат брусчаткой тротуары и установят бортовой камень, сделают искусственный водоем, поставят лавочки и специальные солнцезащитные навесы. Также на территории смонтируют систему наружного освещения.

Окончательная стоимость работ составила 49,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU