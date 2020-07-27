Виктор Томенко: в Алтайском крае с коронавирусом справляют не хуже, чем в других регионах

27 Июль 2020 2020-07-27T11:53:12+03:00

Однако маски придется носить еще долго

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Во время рабочей поездки в Бийск губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с коллективом местного драматического театра. Ключевой темой разговора стала эпидситуация в регионе, пишет «Бийский рабочий».

Как сказал Томенко, пока неизвестно, когда смогут начать работу театры и другие учреждения культуры. Сегодня заболеваемость снижается, но все равно еще остается высокой.

Глава региона заверил, что в Алтайском крае медучреждения готовы проводить тестирование и лечить людей.

- Мы справляемся с этим не хуже всех других сибирских регионов и территорий России. Мы готовы развернуть дополнительные койки в медучреждениях, если это потребуется. Пока такой необходимости нет, – отметил губернатор.

По словам Томенко, маски носить придется еще долго. В нормальное русло жизнь вернет вакцина, которую ждут сейчас от ученых.

ИСТОЧНИК KP.RU