Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 27 июля 2020 года составило 196

27 Июль 2020 2020-07-27T10:14:57+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 27 июля 2020 года

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В Алтайском крае число умерших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, достигло 196. Непосредственно от короновирусной инфекции всего скончались 80 человек, иные причины смерти установлены в 113 случаях, на экспертизе пока что находятся три человека.

За минувшие сутки скончались еще шесть зараженных. По данным оперативного штаба, в пяти случаях причиной летального исхода стал именно COVID-19. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 8665 человек, в том числе 824 ребенка до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 160 случаев – завозные, 4440 человек заболели после контакта с ранее заболевшими лицами, в 1694 случаях коронавирус выявлен у больных внебольничной пневмонией, в 3024 – у заболевших ОРВИ, в 3947 случаях – бессимптомное течение.

На данный момент в крае 107 тяжелобольных пациентов, к аппарат ИВЛ подключены 35 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU