2020-07-27T08:49:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 июля 2020 года составило 8665

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 июля 2020 года
Татьяна Гейнрих
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Выявлено 134 новых зараженных.Выявлено 134 новых зараженных.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 134 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 8665 человек, в том числе 810 детей до 17 лет

Как сообщает региональный оперативный штаб, в Барнауле обнаружили 55 инфицированных, в Бийске – 14, в Рубцовске – 11, в Петропавловском районе – восемь заболевших, в Бурлинском районе – пять, в Заринске – четыре, в Славгороде, Бийском, Смоленском, Троицком и Змеиногорском районах – по три новых пациента, в ЗАТО Сибирском, Зональном, Ключевском, Михайловском, Первомайском, Рубцовском, Целинном районах – по два инфицированных, в Новоалтайске, Камне-на-Оби, Чарышском, Баевском, Заринском, Кулундинском, Панкрушихинском, Ребрихинском районах – по одному случаю.

По данным на 27 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2307 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция более, чем у 38 тысяч человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано свыше 289 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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