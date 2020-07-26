2020-07-26T08:57:47+03:00
Общество

В Барнауле больше половины многоквартирных домов уже подготовили к зиме

С 16 июля в краевой столице идет проверка готовности к отопительному сезону
Анна Перевощикова
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С 16 июля в краевой столице идет проверка готовности к отопительному сезонуС 16 июля в краевой столице идет проверка готовности к отопительному сезонуФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле почти две трети многоквартирных домов готовы к отопительному сезону. Соответствующие заключения выдала специальная комиссия, которая начала работу с 16 июля.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, специалисты проверяют теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребителей тепловой энергии. На данный момент 1663 многоквартирных дома (58% от общего количества) уже получили акты технической готовности. В 2019 году к этому времени подготовили лишь 1155 домов, что составляет всего 40%. В комитете по ЖКХ отметили, что вес работу идут в соответствии с графиком.

- Всего к предстоящему отопительному периоду в столице Алтайского края подготовят 3241 многоквартирный дом. Особое внимание специалисты уделяют зданиям со встроенными объектами социальной сферы. Это 72 многоквартирных дома с объектами дошкольного образования и медицинскими учреждениями, - отметили в мэрии.

Подготовить дома к зиме должны не позднее 15 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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