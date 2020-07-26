2020-07-26T08:19:34+03:00
Происшествия

Соцсети: в Заринске дети камнями забили голубя

Выжила ли птица – неизвестно
Анна Перевощикова
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ГолубиГолубиФото: Олег УКЛАДОВ
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Вчера, 25 июля, жительница Заринска увидели крайне неприятную картину детской жестокости. Несколько подростков камнями забивали голубя, лежавшего на земле.

Об инциденте рассказала подписчица паблика «Газета «Наш город Заринск». Женщина услышала, как ребята громко смеются на улице, и решила выйти на балкон и посмотреть, что их там так развеселило.

- Дети забивали голубя камнями, бутылками и всем что под руки попадалось! Попросила мужа заснять их, чтобы родители увидели, чем их дети «играют». Я тут же собралась и вышла к ним, наругала и спросила, неужели они своих домашних животных так же избивают дома?, - говорит свидетельница происшествия.

Также же женщина добавила, что не понимает, откуда у детей такая жестокость.

- Дети такие, какими их воспитывают родители. Всё зависит от родителей..., - прокомментировал произошедшее Иван Гуляев.

О том, выжила ли птица, никаких подробностей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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