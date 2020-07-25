Виктор Томенко написал о Шукшине в своем Инстаграме

25 Июль 2020 2020-07-25T10:07:09+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в своем Инстаграме пост, в котором высказался о Василии Шукшине и поздравил жителей с его днем рождения, который приходится на 25 июля.

Накануне Томенко побывал в Сростках, где написал на доске пожеланий возле музея Шукшина пожелание: «Читайте, узнавайте, открывайте снова и снова».

- За время, которое я живу и работаю в Алтайском крае, удалось перечитать некоторые произведения Шукшина. В его творчестве всегда открывается что-то новое, интересное, глубокое. Это захватывает и заставляет возвращаться к каким-то вещам снова и снова.

На Пикете возложил цветы к памятнику Василию Макаровичу, посмотрел сцену, на которой проходят концерты во время Шукшинских дней. Всем конструкциям требуется обновление. Мы обязательно сделаем это, но предварительно проведем общественное обсуждение проекта. Шукшин – это явление народное. Это собственность народа. Вот с народом и будем обсуждать, - пишет губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU