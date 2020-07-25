2020-07-25T09:52:16+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина вонзил нож в грудь бросившей его любовнице

Женщина выжила, ее спас новый сожитель
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Против алтайского Отелло возбудили уголовное делоПротив алтайского Отелло возбудили уголовное делоФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Горно-Алтайске мужчина вонзил нож в грудь бывшей любовнице, которая на тот момент уже жила с новым мужчиной. Все произошло 20 июля этого года.

Как пишет региональный Следком, 45-летний мужчина, напившись пришел на разборке с бывшей. Они начали ссориться, тогда на почве ревности он избил женщину, затем схватил в руки нож и с силой вонзил его в грудь потерпевшей. На ее счастье в дом вернулся ее новый сожитель.

- Мужчина оказал женщине первую медицинскую помощь, после чего она была доставлена в республиканскую больницу, где ей своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, - пишет Следственный комитет.

Против алтайского Отелло возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Буйного любовника посадили в СИЗО на время следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виктор Томенко написал о Шукшине в своем Инстаграме
На Алтае мужчина вонзил нож в грудь бросившей его любовнице
В Барнауле временно изменятся маршруты трамваев
Число умерших от коронавируса в Алтайском каре на 25 июля 2020: 186
Президент поручил создать на Алтае национальный парк «Салаир»
Центр Мой бизнес формирует делегацию для участия в 26-ой международной выставке «МИР ДЕТСТВА-2020»
На Алтае рабочий погиб при падении электроопоры
Россельхозбанк запустил digital-стажировки
Количество акционеров ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай увеличилось на 52%
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%
Мать-одиночка не могла получить пособие на ребенка из-за одной буквы
Группа НЛМК подтвердила соответствие систем менеджмента международным стандартам устойчивого развития
В Барнауле кратковременно ограничат подачу горячей воды для 62 тысяч жителей
В Барнауле осудили 34-летнюю угонщицу