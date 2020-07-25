На Алтае мужчина вонзил нож в грудь бросившей его любовнице

25 Июль 2020 2020-07-25T09:52:16+03:00

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В Горно-Алтайске мужчина вонзил нож в грудь бывшей любовнице, которая на тот момент уже жила с новым мужчиной. Все произошло 20 июля этого года.

Как пишет региональный Следком, 45-летний мужчина, напившись пришел на разборке с бывшей. Они начали ссориться, тогда на почве ревности он избил женщину, затем схватил в руки нож и с силой вонзил его в грудь потерпевшей. На ее счастье в дом вернулся ее новый сожитель.

- Мужчина оказал женщине первую медицинскую помощь, после чего она была доставлена в республиканскую больницу, где ей своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, - пишет Следственный комитет.

Против алтайского Отелло возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Буйного любовника посадили в СИЗО на время следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU