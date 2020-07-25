2020-07-25T08:55:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Алтайском каре на 25 июля 2020: 186

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на 25 июля 2020
Иван ОЛЕКСЮК
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Последние новости на 25 июля.Последние новости на 25 июля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число умерших от коронавируса в Алтайском каре на 25 июля 2020 составило 186 человек. За минувшие сутки скончались семь человек. Медики говорят, что только один случай прямо связан с «Ковид-19», остальные с иными причинами. Как правило, это тяжелые сопутствующие заболевания.

За прошедшие сутки выявлено 138 инфицированных, выздоровело 417 пациентов. Всего в крае насчитывается 8391 заболевший, выписаны по выздоровлению – 6313. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение - 1892 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 883 пациента, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1009 человек.

Тяжелобольных на сегодня - 106, на аппарате ИВЛ находится 41 пациент. Всего выздоровели 6313 человек. За прошедшие сутки выздоровело 417 человек. На лечении около 1900 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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