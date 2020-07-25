Президент поручил создать на Алтае национальный парк «Салаир»

25 Июль 2020 2020-07-25T06:31:09+03:00

Региональное правительство также примет участие в проработке вопроса. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о создании национального парка «Салаир» по итогам встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Президенту пожаловались, что вопрос о создании парка застопорился, на что глава государства пообещал "подтолкнуть" его решение.

Как пишет Тасс со ссылкой на официальный сайт Кремля, соответствующий правовой акт должны подготовить к 1 октября.

- Салаир - возвышенность в Юго-Западной Сибири в виде низкогорного плато. Еще одно название местности - Салаирский кряж. Благодаря уникальному климату природа этого края удивительно разнообразна с живописными таежными озерами, реликтовыми липовыми рощами и пихтово-осиновыми лесами, - сообщает издание.

По данным Русского географического общества, в Алтайском крае сейчас 103 особо охраняемых природных территории (ООПТ) всех категорий и уровней, которые занимают 5,3% общей площади региона. Среди них – 38 государственных природных заказников, 63 памятника природы, природные парки "Ая" и "Предгорье Алтая".

ИСТОЧНИК KP.RU