На Алтае рабочий погиб при падении электроопоры
В результате ДТП погиб рабочий. 33-летний мужчина находился на электроопоре, которая упала в результате аварии.
Как пишет региональное управление МВД, все произошло в пятницу, 24 июля, на улице Спортивная, вблизи дома № 29, села Первомайское Бийского района.
- «КАМАЗ – 65115», двигаясь со стороны улицы Тогульская в направлении улицы Спортивная, совершил наезд на препятствие (провод), в результате чего произошло падение электроопоры, на которой находился рабочий – мужчина 1987 года рождения, пишет ведомство.
Рабочий получил телесные повреждения различной степени тяжести, был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. В настоящее время по факту ДТП ведется проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU