2020-07-24T14:57:11+03:00
Происшествия

На Алтае рабочий погиб при падении электроопоры

Она опала из-за ДТП с Камазом
Иван ОЛЕКСЮК
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Рабочий был на опореРабочий был на опореФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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В результате ДТП погиб рабочий. 33-летний мужчина находился на электроопоре, которая упала в результате аварии.

Как пишет региональное управление МВД, все произошло в пятницу, 24 июля, на улице Спортивная, вблизи дома № 29, села Первомайское Бийского района.

- «КАМАЗ – 65115», двигаясь со стороны улицы Тогульская в направлении улицы Спортивная, совершил наезд на препятствие (провод), в результате чего произошло падение электроопоры, на которой находился рабочий – мужчина 1987 года рождения, пишет ведомство.

Рабочий получил телесные повреждения различной степени тяжести, был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. В настоящее время по факту ДТП ведется проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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