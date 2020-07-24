Мать-одиночка не могла получить пособие на ребенка из-за одной буквы
Мать-одиночка из Барнаула не смогла получить пособие из-за ошибки в отчестве дочери, причем женщина допустила ее сама, подавая заявление. Когда пришел отказ в выплатах по причине предоставления недостоверных или неполных сведений, женщина совсем потеряла надежду. Но ей помогли общественники.
Женщина находится в разводе, алименты не получает, а размер ее зарплаты ниже прожиточного минимума.
- Мы обратились за разъяснениями в министерство социальной защиты Алтайского края. Мама подавала заявление через «Госуслуги» допустила описку в отчестве девочки: вместо Алексеевна указала «Алекссевна». Система не нашла такого ребенка, поэтому маме пришел отказ, – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в крае Евгения Гущина.
В июне женщина подала новое заявление, и региональное минсоцзащиты перечислило ей 30 609 руб. сразу за полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU