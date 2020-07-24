2020-07-24T11:44:36+03:00
Общество

Мать-одиночка не могла получить пособие на ребенка из-за одной буквы

Жительница Барнаула подала заявление на выплаты, но ей пришел отказ
Иван ОЛЕКСЮК
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Женщина допустила ошибку в отчестве дочери.Женщина допустила ошибку в отчестве дочери.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Мать-одиночка из Барнаула не смогла получить пособие из-за ошибки в отчестве дочери, причем женщина допустила ее сама, подавая заявление. Когда пришел отказ в выплатах по причине предоставления недостоверных или неполных сведений, женщина совсем потеряла надежду. Но ей помогли общественники.

Женщина находится в разводе, алименты не получает, а размер ее зарплаты ниже прожиточного минимума.

- Мы обратились за разъяснениями в министерство социальной защиты Алтайского края. Мама подавала заявление через «Госуслуги» допустила описку в отчестве девочки: вместо Алексеевна указала «Алекссевна». Система не нашла такого ребенка, поэтому маме пришел отказ, – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в крае Евгения Гущина.

В июне женщина подала новое заявление, и региональное минсоцзащиты перечислило ей 30 609 руб. сразу за полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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