Мать-одиночка не могла получить пособие на ребенка из-за одной буквы

24 Июль 2020 2020-07-24T11:44:36+03:00

Жительница Барнаула подала заявление на выплаты, но ей пришел отказ

Изменить размер текста: A A

Мать-одиночка из Барнаула не смогла получить пособие из-за ошибки в отчестве дочери, причем женщина допустила ее сама, подавая заявление. Когда пришел отказ в выплатах по причине предоставления недостоверных или неполных сведений, женщина совсем потеряла надежду. Но ей помогли общественники.

Женщина находится в разводе, алименты не получает, а размер ее зарплаты ниже прожиточного минимума.

- Мы обратились за разъяснениями в министерство социальной защиты Алтайского края. Мама подавала заявление через «Госуслуги» допустила описку в отчестве девочки: вместо Алексеевна указала «Алекссевна». Система не нашла такого ребенка, поэтому маме пришел отказ, – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в крае Евгения Гущина.

В июне женщина подала новое заявление, и региональное минсоцзащиты перечислило ей 30 609 руб. сразу за полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU