2020-07-24T10:10:39+03:00
Общество

В Барнауле осудили 34-летнюю угонщицу

Она помяла кузов и устроила в машине бардак
Иван ОЛЕКСЮК
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Она утверждала в суде, пила только безалкогольные напитки.Она утверждала в суде, пила только безалкогольные напитки.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле осудили 34-летнюю угонщицу по соответствующей статье (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Как сообщает помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова, апрельским вечером женщина была в гостях в компании с друзьями и родственниками, при этом, как она утверждала в суде, пила только безалкогольные напитки.

Когда закончилось спиртное, она без разрешения взяла ключи от автомобиля своего родственника и поехала в магазин за алкогольными напитками, причем родственник в это время спал.

Вернувшись, осужденная попыталась припарковать автомобиль на прежнее место, но это у нее не получилось. Утром владелец обнаружил, что на его машине кто-то передвигался. Помимо всего прочего, на кузове имелись свежие повреждения, а в салоне был беспорядок. Он вызвал полицию. Женщину быстро вывели на чистую воду, а дело направили в суд.

В результате угонщице назначили наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы и запретили выезжать за пределы территории Барнаула без специального разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Барнауле осудили 34-летнюю угонщицу
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