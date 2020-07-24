2020-07-24T09:08:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 24 июля 2020: 179

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 24 июля
Иван ОЛЕКСЮК
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Данные на 24 июля 2020 года.Данные на 24 июля 2020 года.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число умерших от коронавируса в Алтайском крае по состоянию на 24 июля 2020 года составило 179 человек. За сутки, по данным оперативного штаба региона, скончались 9 человек.

Это самое большое число погибших за сутки в регионе за все время пандемии. Медики отмечают, только два из них прямо связаны с «Ковидом». Если говорить о других цифрах, то число выявленных за минувшие 24 часа инфицированных составило 146. Это почти на 20 человек меньше, чем сутки ранее. Число выздоровевших составило 251.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 8253 человека. Из общего числа заболевших 157 случаев – завозные. 4145 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 1538 – у больных внебольничной пневмонией, 2931 – у заболевших ОРВИ, в 3784 случаях – бессимптомное течение.Тяжелобольных-107, на аппарате ИВЛ-45, - пишет оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 24 июля 2020: 179
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