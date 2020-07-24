2020-07-24T06:52:56+03:00
Происшествия

Жительница Горняка "раскидала" по телефонам мошенников 180 тыс. рублей

Еще 130 тыс. рублей жулики сами увели с ее счета
Иван ОЛЕКСЮК
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Когда до нее дошло, что происходит что-то неправильное, она побежала в полицию.Когда до нее дошло, что происходит что-то неправильное, она побежала в полицию.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Реально, так бывает! 38-летняя жительница Горняка лишилась в совокупности 310 тыс. рублей. Она стала жертвой мошенников и собственной наивности.

Ей позвонил жулик под видом банковского сотрудника и рассказал, что по ее карте совершаются операции. Дама перепугалась и тут же согласилась оформить «страховку», рассказав мошеннику свои данные. На нее оформили кредит, 130 тыс. рублей со счета увели сразу же, а еще 180 тыс. дама сама сняла и раскидала на шесть сотовых номеров, которые ей продиктовали неизвестные.

Когда до нее дошло, что происходит что-то неправильное, она побежала в полицию. В итоге по факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

- Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: при поступлении звонка с банка, выслушайте собеседника и положите трубку. После этого перезвоните на «горячую» линию банка, сообщите о таком звонке и уточните информацию. Не сообщайте никому Ваши персональные данные и не выполняйте сомнительные операции тем более под диктовку неизвестных лиц, - пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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