2020-07-24T04:18:21+03:00
Экономика

До 2 млн тонн урожая может потерять Алтайский край из-за засухи

Урожай погиб на территории почти 90 тыс. гектаров
Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае объем потерянного из-за засухи урожая может достигнуть 2 млн тонн. Погибло уже около около 90 тыс. гектаров посевов.

Это сообщил глава регионального управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Большаков. Сейчас в регионе действует режим ЧС, хуже всего обстановка складывается в степных районах.

- По различным прогнозам, засуха может сказаться на валовом сборе 1-2 млн тонн урожая зерна. Но с учетом переходящих остатков, которые составляют 1 млн тонн, и нового урожая в 3,5 млн тонн, местным переработчикам хватит запасов зерна, – говорит Александр Большаков.

Как пишет «Толк», дефицита сырья можно исключить. Это связано с тем, что крупные зерноперерабатывающие холдинги Алтайского края заключают договоры на поставку сырья из Красноярского края, Новосибирской и Омской областей. Однако на рынке будет высокая конкуренция, но при этом цены будут приемлемы для всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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