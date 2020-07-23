На алтайских железнодорожных вокзалах провели дезинфекцию перронов
На крупнейших железнодорожных вокзалах Алтайского региона продезинфицировали перроны. Обработку провели в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Заринске и Славгороде.
Как сообщает пресс-служба администрации Барнаула, дезинфицировали специальными обеззараживающими моющими средствами на основе хлорактивных добавок с помощью поливальных машин.
В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги отмечают, что в поездах, вокзалы и станции Алтайского края обеспечены неснижаемым запасом специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений. Санитарная обработка вагонов проводится с использованием дезинфицирующих препаратов не менее четырех раз в сутки, вокзальных помещений – не менее пяти раз в сутки, а влажная уборка вокзальных санузлов – каждый час. Также на вокзалах каждые два часа обрабатывают дверные ручки, перила, турникеты и кассовое оборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU
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