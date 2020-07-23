2020-07-23T13:39:10+03:00
Общество

В Барнауле ремонтируют тротуары

На данный момент восстановили более 10 тыс. кв. метров дорожек
Татьяна Гейнрих
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Завершить текущий ремонт тротуаров дорожная служба планирует до конца августа.Завершить текущий ремонт тротуаров дорожная служба планирует до конца августа.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле продолжается текущий ремонт тротуаров. Сейчас дорожники восстановили уже более 10 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек, сообщают в пресс-службе мэрии.

Работы ведет МБУ «Автодорстрой». 22 июля бригада асфальтировала локальные участки пешеходных дорожек на улице Э. Алексеевой в границах улиц Глушкова и 5-й Западной. Всего здесь планируют отремонтировать около 800 квадратных метров.

В течение всего строительного сезона этого года ремонтники восстановят тротуары на площади более 16,5 тыс. квадратных метров на сумму около 10 млн рублей. Работы пройдут более чем на 40 участках до конца августа во всех районах города.

Завершить текущий ремонт тротуаров дорожная служба планирует до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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