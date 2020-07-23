На месте травы и кустарников в Барнауле построят новый торговый центр

23 Июль 2020 2020-07-23T13:20:14+03:00

Его разместят на пересечении ул. Энтузиастов и ул. Солнечная поляна

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В Барнауле построят новый торгово-выставочный комплекс. Его разместят на ул. Энтузиастов, 75. Как сообщает Алтайский портал недвижимости, сейчас на этом месте – лишь пустырь, заросший травой и кустарниками.

Эскиз будущего здания одобрили на градосовете 15 июля. Комплекс будет состоять из двух корпусов. Один – четырехэтажный с зеркальными фасадами, второй – двухэтажный. На территории выделили место для открытой парковки автомобилей.

В помещениях смогут разместиться различные магазины и места для развлечений, которые будут обслуживать жильцов микрорайона «Дружный-3»и коттеджного поселка «Солнечная поляна».

Также на градосовете утвердили еще один проект торгового центра, который расположили на ул. Соловьинной, 14 в поселке «Спутник». Сейчас на этом месте стоит трехуровневый недострой. Его заменят на двухэтажное современное здание буквой «Г».

ИСТОЧНИК KP.RU